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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أعداد إصابات كورونا في الدول الغربية

الأحد 17/يناير/2021 - 08:25 م
كورونا
كورونا
جميلة على
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1% اليوم الأحد، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 23.8 مليون إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 2.96 مليون إصابة، بزيادة 1.3% عن نفس الوقت في اليوم السابق.. وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 2.1% في عدد حالات الإصابة.

بريطانيا
بريطانيا أيضًا من الدول الأوروبية التى شهدت توسعًا فى انتشار فيروس كورونا خاصة فى موجته الثانية، حيث وصل إلى 3.36 مليون مواطن مصاب وما يقرب من 80 ألف حالة وفاة.

كما أجرت بريطانيا تغيرات فيما يخص شئون المطارات، حيث أكدت أن كل القادمين سوف يخضعون للعزل الصحى للتأكد من عدم إصابتهم أو لحصر انتشار الفيروس.

وأعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عن هذه التغييرات في داونينغ ستريت يوم الجمعة، قائلًا إنها ستوفر "حماية من مخاطر سلالات جديدة غير معروفة حتى الآن من كوفيد 19".

2 مليون إصابة في ألمانيا
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية عن أن إجمالي عدد الإصابات بـفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية الجائحة تجاوز اليوم الجمعة عتبة الـ2 مليون إصابة.

وأفاد المعهد- حسبما نقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية- بأن البلاد سجلت 22 ألفًا و368 إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ(24) ساعة الماضية، مضيفًا أنه تم تسجيل 1113 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في الفترة نفسها؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 44 ألفًا و994 وفاة.

إسبانيا تتجاوز 2 مليون إصابة
أعلن وزير الصحة الإسباني مؤخرًا عن أن الحكومة تستبعد حتى الآن إغلاقًا جديدًا لاحتواء الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد طالبت هذا الأسبوع خمس مناطق الحكومة المركزية بتطبيق إغلاق مشدد مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا منذ الأعياد بعدما تجاوت إسبانيا عتبة مليونى إصابة.

إيطاليا
سجلت إيطاليا أكثر من 2 مليون إصابة، وتم اليوم تطبيق الإقامة الجبرية على 3 مدن، وقد أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، أنه تم اليوم وضع سكان المنطقة الحمراء قيد الإقامة الجبرية في منازلهم، وتشمل المناطق الحمراء الثلاث الجديدة "أقاليم لومباردي، وصقلية، ومقاطعة بولزانو".

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق، عن تمديد القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك حظر التجوال الليلي حتى 15 فبراير المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن أن إجمالي الإصابات بلغ 2.369 مليون إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد، بينما بلغ عدد الوفيات 8180 وفاة وهو ما يمثل ثانى أكبر عدد فى وفيات بالوباء التاجي "كوفيد-19" في أوروبا والسادس على مستوى العالم.

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