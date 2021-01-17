برلماني يطالب بخصم أموال من الفنانين ورجال الأعمال لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين
الأحد 17/يناير/2021 - 04:57 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
دعا رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة خصم أموال من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: «الشهداء ضحوا بأرواحهم علشان الشعب المصري بالكامل، علشان كده إزاي ناخد من الموظفين ونسيب رجال الأعمال».
وطالب النائب أن يتم النص على الخصم من الفنانين، متابعا: «مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء».
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: «الشهداء ضحوا بأرواحهم علشان الشعب المصري بالكامل، علشان كده إزاي ناخد من الموظفين ونسيب رجال الأعمال».
وطالب النائب أن يتم النص على الخصم من الفنانين، متابعا: «مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء».