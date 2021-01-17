برلماني يطالب بخصم أموال من الفنانين ورجال الأعمال لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين

دعا رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة خصم أموال من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين.وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: «الشهداء ضحوا بأرواحهم علشان الشعب المصري بالكامل، علشان كده إزاي ناخد من الموظفين ونسيب رجال الأعمال».وطالب النائب أن يتم النص على الخصم من الفنانين، متابعا: «مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء».