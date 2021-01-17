بينهم «ورثة مرسي».. قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»

قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد يوسف، وسكرتارية أحمد سالم، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان.وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية ونقلها لخزينة الدولة.وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.