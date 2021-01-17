كنيسة الروم بالشاطبي تحتفل بعيد الأنبا أنطونيوس الكبير

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل اليوم الأحد، بذكرى عيد القديس العظيم أنطونيوس الكبير، مؤسس حياة الرهبنة المصرية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كنيسة القديس أنطونيوس في الشاطبي بالإسكندرية تحتفل بهذه المناسبة بعيد شفيعها بإقامة القداس الإلهي في نفس اليوم.وتابع: "يبث القداس الإلهي على صفحة الفيسبوك الخاص بكنيسة القديس أنطونيوس الكبير للروم الأرثوذكس الشاطبي".