ارتفاع ضحايا السفينة الروسية الغارقة لاثنين

صرح والي محافظة بارطن التركية، سنان جونر، اليوم الأحد، بأنه تم إنقاذ 5 أفراد من طاقم سفينة الشحن الروسية ارفين، التي غرقت قرب سواحل المحافظة المطلة على البحر الأسود، فيما أكد مصرع اثنين من طاقم السفينة.وقال جونر في بيان له اليوم، "إن إجمالي الطاقم 13 شخصا، جميعهم مواطنون روس تم إنقاذ 5 أشخاص حتى الآن ونقل جثتين إلى القارب، فيما تتواصل جهود فرق الإنقاذ لإغاثة باقي أفراد الطاقم".وأوضح جونر أن سفينة الشحن الروسية غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية، وأنه سيطلب من السفن المدنية أيضا المساعدة في إنقاذ طاقهما، وفقا لموقع خبر ترك التركي.وكلفت وزارة الدفاع التركية فرقاطة عسكرية تابعة لسلاحها البحري، بالمشاركة في مهمة البحث وإنقاذ سفينة الشحن الروسية التي غرقت اليوم قبالة سواحل بارطن التركية.