ظريف يهاجم 3 دول: لم تفعلوا شيئًا للحفاظ على الاتفاق النووي

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعدم فعل شيء للحفاظ على الاتفاق النووي لبلاده.وكتب ظريف، على حسابه على موقع تويتر: "قادة الدول الأوروبية الثلاث- التي تحتاج إلى التوقيعات والإذن من وكلاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي- لم يفعلوا شيئا للحفاظ على الاتفاق".وأضاف: "الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بفضل إيران وليس الدول الثلاثة".وكانت وزارة الخارجية في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أعربت، أمس، عن "القلق البالغ" بعد أن أعلنت إيران عن استعدادها لتصنيع معدن اليورانيوم، في انتهاك جديد للاتفاق النووي لعام 2015.