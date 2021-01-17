إيقاف كبير مفتشي الدعوة بـ«أوقاف البحيرة» وإحالته للتحقيق

قرّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف حسن فؤاد حسن كبير مفتشي الدعوة بإدارة أوقاف بدر بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل مع إحالته للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف؛ فيما نسب إليه من مخالفات، وذلك بناء على مذكرة من المديرية.فى سياق آخر، استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم الاتفاق على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد الروضة بمدينة الطور، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون من المحافظة.وخلال اللقاء، تم التنسيق مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021، بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين.كما تم الاتفاق على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل» صباح الأحد الموافق 7 فبراير 2021، في حضور نخبة من الإعلاميين.