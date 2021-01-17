الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للبرودة نهارا، والرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة، شديد البرودة ليلا وعلى السواحل الشمالية، طقس معتدل نهارا، والرياح نشطة، بارد ليلا، وعلى جنوب سيناء، طقس معتدل نهارا، والرياح نشطة، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة الأمطار، أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من "البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية" على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبا على مناطق من "السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح" على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح، السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 18 10الإسكندرية 17 11وادي النطرون 18 10طنطا 17 10شبين الكوم 18 10دمنهور 18 10بلطيم 18 10مطروح 16 11السلوم 16 10سيوة 17 06بورسعيد 18 10دمياط 18 10الزقازيق 18 11المنصورة 18 11الإسماعيلية 19 10السويس 19 11العريش 18 10رفح 18 11رأس سدر 20 10نخل 18 03نويبع 20 15طابا 18 13كاترين 13 03الطور 20 11شرم الشيخ 20 13الغردقة 21 11مرسى علم 20 15الفيوم 18 09بني سويف 18 08المنيا 18 07أسيوط 19 08سوهاج 19 09قنا 19 09الأقصر 20 08أسوان 20 10إدفو 21 10أبو سمبل 21 10الوادي الجديد 24 05شلاتين 26 16أبو رماد 25 15حلايب 23 18رأس حدربة 24 17