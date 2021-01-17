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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الأحد 17/يناير/2021 - 03:44 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للبرودة نهارا، والرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة، شديد البرودة ليلا وعلى السواحل الشمالية، طقس معتدل نهارا، والرياح نشطة، بارد ليلا، وعلى جنوب سيناء، طقس معتدل نهارا، والرياح نشطة، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الأمطار، أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من "البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية" على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبا على مناطق من "السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح" على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح، السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10
الإسكندرية 17 11
وادي النطرون 18 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 18 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 16 11
السلوم 16 10
سيوة 17 06
بورسعيد 18 10
دمياط 18 10
الزقازيق 18 11
المنصورة 18 11
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 11
العريش 18 10
رفح 18 11
رأس سدر 20 10
نخل 18 03
نويبع 20 15
طابا 18 13
كاترين 13 03
الطور 20 11
شرم الشيخ 20 13
الغردقة 21 11
مرسى علم 20 15
الفيوم 18 09
بني سويف 18 08
المنيا 18 07
أسيوط 19 08
سوهاج 19 09
قنا 19 09
الأقصر 20 08
أسوان 20 10
إدفو 21 10
أبو سمبل 21 10
الوادي الجديد 24 05
شلاتين 26 16
أبو رماد 25 15
حلايب 23 18
رأس حدربة 24 17

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