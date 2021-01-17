الشرطة الألمانية تواجه حفلات «انتهاك حظر كورونا»

يزيد معدل استدعاء الشرطة في ألمانيا للإخطار عن حفلات غير مشروعة تنتهك قواعد التصدي لفيروس كورونا المستجد، وشهدت العاصمة برلين وكذلك هامبورج عمليتين شرطيتين على خلفية ذلك مطلع الأسبوع الجاري، بحسب بيانات الشرطة اليوم الأحد.فككت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين حفل زفاف كان يضم 60 شخصا وسط العاصمة بسبب انتهاكات لقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد.وقال متحدث باسم الشرطة اليوم أنه تم إبلاغ الشرطة عن الحفل والتجمع داخل شقة مساء أمس السبت من قبل متصل.وقال المتحدث: "ناشدنا الناس الذهاب إلى شققهم"، مضيفا أنه تم تسجيل جميع البيانات الشخصية وكذلك 56 انتهاكا ضد إجراءات الوقاية من عدوى كورونا.كما فككت الشرطة في هامبورج شمالي ألمانيا حفلا أيضا يضم أكثر من 30 شخصا استمر لمدة يومين، بحسب أحد الضيوف.