ضبط شخصين متهمين بإلقاء «المولتوف» على أحد الملاهى الليلية بالجيزة

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين ألقيا المولتوف على أحد الملاهى الليلية بمنطقة العجوزة بالجيزة، بعدما حاولا الدخول ومنعهما موظفى الأمن الخاص بالملهى من الدخول.وألقى أحد الشخصين بإلقاء زجاجة "مولوتوف" على الملهى المشار إليه سقطت على الرصيف، دون حدوث إصابات.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.