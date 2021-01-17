الكهرباء: 19 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأحد، بلغت 19 ألفا و500 ميجا وات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد - في نشرته اليومية اليوم الأحد - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و500 ميجا وات مقابل 24 ألفا و500 ميجا وات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و125 ميجا وات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.