أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد مرعي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، والدكتور مينا هاني، بإدارة التفتيش الصيدلي لدورهم وتفانيهم في العمل، بالإضافة إلى متابعتهم الدقيقة لتطبيق التعليمات التي تقرها الدولة والإجراءات التي يتم اتخاذها في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، فضلًا عن جهودهم في ضبط الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة وغير مصرح بها خلال حملات تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بالتعاون مع الجهات المعنية.وأشاد المحافظ بالدور الرائد للأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي بتخصصاتهم المختلفة على ما يبذلونه من عطاء وعمل متواصل خاصة الذين واجهوا وما زالوا يواجهون بشجاعة وإقدام فيروس كورونا (كوفيد-19) والعمل على توفير الرعاية الصحية للمرضى والمصابين سواء خلال الموجة الأولى أو الموجة الثانية للفيروس فضلًا عن ترأسهم لحملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بصفة دورية وهو ما أسفر عن ضبط عدد من المخازن والصيدليات غير المرخصة وأدوية مهربة وغير المصرح بتداولها في الأسواق وآخرى غير صالحة للاستخدام بالإضافة إلى تخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بغرض بيعها في السوق السوداء وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية ومديرية التموين وغيرها من الجهات المعنية مقدمًا الشكر والتقدير لكل من ساهم فى مواجهة تلك الجائحة أيًا كان موقعه.وثمن محافظ أسيوط تضافر الجهود والتعاون المثمر بين كافة مؤسسات العمل الطبي بالمحافظة بما ساهم في تبادل الرؤى والخبرات للوصول إلى أنسب السبل لمكافحة فيروس كورونا، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في الوقوف يدًا بيد للعبور بالبلاد والعباد إلى مرحلة السلام والمعافاة التامة متنميًا السلامة للجميع والمصابين بالشفاء العاجل والشهداء بالرحمة والمغفرة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الصحي وما يشهده من أعمال تطوير وإحلال وتجديد وتسخير كافة الإمكانات الممكنة لمكافحة انتشار الفيروس.