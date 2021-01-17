رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجمال للمحامين الجدد: «القسم» أساس المحاماة وليس مجرد كلمات

الأحد 17/يناير/2021 - 02:24 م
حسين الجمال
حسين الجمال
محمد جعفر
طباعة
قال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن العلم والأخلاق والأدب والثقافة، هى الأساس في تكوين شخصية المحامي، والسبيل لأن يصبح محاميا متميزا وبارعا في مجاله.

وأضاف الجمال، خلال كلمته في جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد التي عقدت اليوم، بقاعة اتحاد عمال مصر، أن قسم المحاماة ليس عبارات نرددها، لكنه أساس مهنة المحاماة، ومعان يجب أن ندركها، مؤكدا أنه يعد شرطا أساسيًا للقيد بنقابة المحامين، ومن لم يؤده يكون قيده باطلًا.

وأشار الأمين العام إلى أن الدولة لا تدعم النقابة، وأن مواردها ناتجة من اشتغال المحامين بالمحاكم من وما يتم تحصيله من أتعاب محاماة ورسوم تصديق وغيرها، مؤكدا أن مشروع علاج النقابة هو الأفضل بين جميع المؤسسات والنقابات.

حضر جلسة حلف اليمين محمد الكسار ومحمد نجيب، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

«أسيوط الجامعي» يستقبل 10 آلاف مريض ويجري 357 عملية خلال عام

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

الأكثر قراءة

رفض استشكال سما المصري.. واستمرار حبسها فى «سب وقذف ريهام سعيد»

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

اليوم انطلاق معرض «مفردات» الجماعي بقاعة «أبونتو» بالزمالك

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان