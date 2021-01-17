الجمال للمحامين الجدد: «القسم» أساس المحاماة وليس مجرد كلمات

قال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن العلم والأخلاق والأدب والثقافة، هى الأساس في تكوين شخصية المحامي، والسبيل لأن يصبح محاميا متميزا وبارعا في مجاله.وأضاف الجمال، خلال كلمته في جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد التي عقدت اليوم، بقاعة اتحاد عمال مصر، أن قسم المحاماة ليس عبارات نرددها، لكنه أساس مهنة المحاماة، ومعان يجب أن ندركها، مؤكدا أنه يعد شرطا أساسيًا للقيد بنقابة المحامين، ومن لم يؤده يكون قيده باطلًا.وأشار الأمين العام إلى أن الدولة لا تدعم النقابة، وأن مواردها ناتجة من اشتغال المحامين بالمحاكم من وما يتم تحصيله من أتعاب محاماة ورسوم تصديق وغيرها، مؤكدا أن مشروع علاج النقابة هو الأفضل بين جميع المؤسسات والنقابات.حضر جلسة حلف اليمين محمد الكسار ومحمد نجيب، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة.