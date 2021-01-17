محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

أعلن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة عن دعم منظومة النظافة بــ45 مليون جنية لتوفير احتياجاتها من معدات جديدة لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها إلى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفة عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجددًا.تصريحات المحافظ جاءت خلال معاينة المعدات الجديدة التى تم دعم منظومة النظافه بها والبالغ تكلفتها 18،5 مليون جنية وذلك للوقوف على خطط نشرها بالمناطق وخطوط سير العمل لها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.كلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة حتى يمكن الدفع بها فى المناطق التى تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.وأوضح المحافظ أنه تم رصد 26 مليون جنيه لإصلاح وتنفيذ العمرات لحوالى 40 معدة نظافة متنوعة الأحجام والاستخدامات خلال العام المالى الحالى نظرًا لحاجة المحافظة لتدعيم منظومة النظافة بتلك المعدات فور الانتهاء من أعمال الأصلاح موجها بضرورة الأستفاده القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك.وأكد المحافظ لعمال الورش بتحفيزهم ماديًا حال الجد والاجتهاد فى العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءه المعدات التى تعمل حاليًا.ومن جانبه أشار شفيق جلال ان السيارات الجديدة شملت سيارة ديلوفو كنس الى بتكلفة 7 مليون جنية و2 مكنسة كنس الى بتكلفة 1،5 مليون جنية ولودر 4 متر بتكلفة 3،6 مليون جنية وكلارك بتكلفة 2،5 مليون جنية و2 سيارة نظافة حمولة 10 طن بتكلفة 3 مليون جنية وماكينات للحام ومستلزمات ورش التصليح بتكلفة 700 الف.