سنغافورة: جميع القادمين من الخارج سوف يخضعون لاختبار كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأحد، أنه سوف يُطُلب من جميع المسافرين القادمين للدولة المدينة الخضوع لاختبار فيروس كورونا لدى الوصول ابتداء من 25 يناير الجاري، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيان الوزارة جاء فيه أن المواطنين والمقيمين الدائمين في سنغافورة الذين يأتون من المملكة المتحدة أو جنوب إفريقيا سوف يخضعون لعزل ذاتي إضافي لمدة سبعة أيام في مكان إقامتهم بعد الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما في منشآت للحجر الصحي.وكانت المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا قد سجلتا ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، لديها قدرة أسرع على الانتشار.وسوف يتعين على الراغبين في دخول سنغافورة ابتداء من الأول من فبراير المقبل من خلال ترتيبات السفر التبادلية امتلاك تأمين للعلاج الطبي من فيروس كورونا وتكاليف المستشفيات بحد أدني للتغطية تقدر بـ 30 ألف دولار سنغافوري ( 22560 دولار أمريكي).