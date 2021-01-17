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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

بـ10 كيلو.. ضبط اثنين يديران وكرا لتصنيع الاستروكس في السلام

الأحد 17/يناير/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط وكر لتصنيع مخدر الأستروكس في منطقة السلام ثاني بمحافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام كلٍ من عاطل له معلومات جنائية، وزوجة نجله، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار بها، متخذين من الشقة محل سكنهما مكانًا لنشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد الأكمنة حال تواجدهما في الشقة المشار إليها، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر - 2 ميزان حساس - زجاجة بداخلها مادة الأسيتون " المستخدم في تصنيع مادة الاستروكس المخدر" - عدد 2 زجاجة بداخلهما مادة التنر - كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة معدة للتعبئة - هاتف محمول- مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والإتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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