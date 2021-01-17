27 فبراير.. نظر دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لشئون «التاكسي الأبيض»

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوي المقامة من هاني مخلوف محمد ضد بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة ٢٧ فبراير المقبل للإطلاع.وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى «تطوير الأداء»، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتي أوبر وكريم؛ نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتى القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألاف سيارة تاكسى، أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بنحو 60 مليار جنيه، ستضخ عائدًا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.وكان سائقوا التاكسي الأبيض اقاموا دعوى للمطالبة بتشكيل لجنة فنية بإعادة تقييم أسعار التاكسى الأبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.