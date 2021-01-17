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ملفات خاصة

وظائف الجهات القضائية.. شروط التقدم لمعاون نيابة إدارية وعامة

الأحد 17/يناير/2021 - 04:42 م
حسام محفوظ
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أعلنت الجهات القضائية، خلال الأيام الماضية عن وظائف لمعاوني النيابة العامة والنيابة الإدارية، ووضعت عددا من الشروط التي يجب ان تتوفر فيهم، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، ونسرد في هذا التقرير شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2020 ودفعة نيابة إدارية دفعة 2018.


- شروط قبول دفعة جديدة من معاوني النيابة

و أعلنت النيابة العامة، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الأقل، على ألاّ تزيد سن المتقدم على 30 عامًا، وذلك طبقًا للشروط والمواعيد بدار القضاء العالي وبمقر نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

وأوضحت النيابة أن عملية التقديم تتم بطلب ملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي بمحكمة النقض اعتبارًا من السبت 16 يناير وحتى الخميس 21 من ذات الشهر، مقابل سداد 500 جنيه بخزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة المؤهل للطالب المتقدم ولن يسمح بالدخول دون ارتداء الكمامة وواقي الوجه.

ومن ثم يقدم الطالب الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارًا من السبت 30 يناير وحتى 15 فبراير المقبل من الساعة 8 صباحا وحتي الرابعة عصرًا يوميًا، وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة المرفق بالملف وبعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيا وفقا للرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة.

- شروط وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2018

وفي سياق متصل، تواصل هيئة النيابة الإدارية تلقي طلبات التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2018 من خلال الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

وتتيح الهيئة تسجيل طلبات التقدم من خلال الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 112021 إلى 1512021، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة بشكل واضح ودقيق وأن تتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

وأعلنت الهيئة عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2018.

ووضعت شروطًا للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 2712021 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.

3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية، واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

وتسحب الملفات خلال الفترة من 1612021 إلى 2712021 مقابل سداد مبلغ 400 جنيه إلكترونيًا (فيزا كارت) عند سحب الملف، وتقدم الملفات مستوفية البيانات المطلوبة اعتبارا من 3012021 إلى 922021. وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

1- إحضار فيزا كارت بها مبلغ أكثر من 400 جنيه.

2- إحضار استمارة تسجيل البيانات التي تم طباعتها من الموقع بعد استيفائها.

3- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

4- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي، على أن يقدم الأصل لدى تقديم الملف مستوفيًا.


- وظائف نقل من الوزارات للنيابة العامة

كما أعلنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، عن وظائف جديدة للعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، وذلك من خلال نقل عدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتضمنت طلبات الوظائف باحث بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والثالثة، على أن يجيد المتقدم العمل علي الحاسب الآلي واجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية، وأن يكون مؤهل عالي مناسب، كما تضمنت الطلبات كاتب بالدرجات الكتابية بالدرجة الثالثة والرابعة.

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