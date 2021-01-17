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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رحلة «رضوان» البرلمانية حتى رئاسة لجنة حقوق الإنسان

الأحد 17/يناير/2021 - 11:20 ص
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
مني هيبة
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تنطلق أعمال لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، باجتماع تضع خلاله خطتها لدور الانعقاد الحالي.

هذا ويتسعرض «الدستور»، أبرز محطات ونشاطات رئيس اللجنة، منذ باية عمله البرلماني مع انطلاق الفصل التشريعي السابق، حتى ترأسه لها:

- بدأ رضوان العمل البرلماني مع الفصل التشريعي الأول 2016-2020.
- مع بداية عمله البرلماني شغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية خلال الدورتين الأولى والثانية في الفصل التشريعي السابق، ثم رئيسًا لها في الدورة الثالثة من الفصل ذاته.
- ترأس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، خلال الدورتين االرابعة والخامسة من الفصل التشرعي السابق.
- في سبتمبر 2018 تم اختياره من قبل رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، لعضوية اللجنة الوطنية المنبثقة عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
- في نوفمبر 2018 انتخب نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية ل لاتحاد البرلماني الأفريقي (APU).
- في سبتمبر 2020 تم إختياره عضوا بمجلس كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة. - كما إختيارة رئيسًا لمجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليونانية.
- وفي أكتوبر 2020 إنتخب نائبًا بمجلس النواب عن الفصل التشريعي الثاني، ممثلًا عن القائمة الانتخابية لشمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب مستقبل وطن.
- في 14 يناير 2021، انتخب رئيسًا للجنة حقوق الإنسان.

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