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عالم

إيران تنفي احتمالية الإفراج عن الناقلة الكورية الجنوبية

الأحد 17/يناير/2021 - 10:39 ص
الناقلة الكورية
الناقلة الكورية الجنوبية
منار أحمد
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نقلت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الاحد، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن الشائعات الواردة بشأن احتمال الإفراج عن الناقلة الكورية الجنوبية، ليست ذات مصداقية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في معرض رده على أسئلة الصحفيين حول الأنباء عن إمكان الإفراج عن الناقلة الكورية على أن "مواقف وقرارات السلطة القضائية في إيران لا تعلن إلا من خلال المتحدث باسمها، وأن أي تصريحات لأفراد غير مسؤولين ليست ذات مصداقية في هذا المجال."

ولفت "خطيب زاده" إلى أن الناقلة الكورية الجنوبية تم توقيفها وفقا لقرار قضائي بسبب تلويثها البيئة البحرية في مياه الخليج، وأن الملف المتعلق بها هو الآن قيد المرافعة، لذا فإن أي تطور في هذه القضية يعود فقط لرأي القاضي.

وكانت القوة البحرية للحرس الثوري، أوقفت ناقلة كورية جنوبية تحمل الاسم التجاري "هانكوك تشيمي" وتحمل 7200 طن من المواد البتروكيمياوية بسبب خرقها للبروتوكولات البيئية في الخليج، وفق ما أعلنت طهران.

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