لجنة قضائية تفحص المخالفات المالية لـ«السويركي» مالك «التوحيد والنور»

كشفت مصادر قضائية أن لجنة قضائية ومحاسبية تفحص أموال وممتلكات رجل الاعمال السيد السويركي مالك معارض «التوحيد والنور»، هو وأسرته للكشف عن المخالفات المالية داخل الفروع والشركات المملوكة له ولعائلته.واضافت المصادر أن اللجنة بدأت عملها منذ أيام، ومن المقرر المرور علي أغلب الفروع للمعارض المملوكة لرجل الاعمال وأبنائه لعمل جرد بمحتويات كل مقر، وتقديم مذكرة للنيابة العامة بمحتويات المقار والمستندات.كانت قوات الامن القبض قد ألقت على رجب السيد السويركي، مالك التوحيد والنور، بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وتمويل الإرهاب، وتبين تواصل المتهم، مع الجماعة الإرهابية، والعناصر الإرهابية خلال الفترة الماضية.لتقرر نيابة أمن الدولة العليا، حبسه وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة وتمويلها في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.و كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، واتهام الأزهري في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنَّه تمّ إخلاء سبيله في أكتوبر 2016 لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددًا الأسبوع بناء على قرار النيابة العامة بضبطه واحضاره للتحقيق معه في القضية الجديدة موضع التحقيقات.