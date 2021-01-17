رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لجنة قضائية تفحص المخالفات المالية لـ«السويركي» مالك «التوحيد والنور»

الأحد 17/يناير/2021 - 10:24 ص
السويركي
السويركي
حسام التمساح
طباعة
كشفت مصادر قضائية أن لجنة قضائية ومحاسبية تفحص أموال وممتلكات رجل الاعمال السيد السويركي مالك معارض «التوحيد والنور»، هو وأسرته للكشف عن المخالفات المالية داخل الفروع والشركات المملوكة له ولعائلته.

واضافت المصادر أن اللجنة بدأت عملها منذ أيام، ومن المقرر المرور علي أغلب الفروع للمعارض المملوكة لرجل الاعمال وأبنائه لعمل جرد بمحتويات كل مقر، وتقديم مذكرة للنيابة العامة بمحتويات المقار والمستندات.

كانت قوات الامن القبض قد ألقت على رجب السيد السويركي، مالك التوحيد والنور، بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وتمويل الإرهاب، وتبين تواصل المتهم، مع الجماعة الإرهابية، والعناصر الإرهابية خلال الفترة الماضية.

لتقرر نيابة أمن الدولة العليا، حبسه وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة وتمويلها في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

و كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، واتهام الأزهري في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنَّه تمّ إخلاء سبيله في أكتوبر 2016 لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددًا الأسبوع بناء على قرار النيابة العامة بضبطه واحضاره للتحقيق معه في القضية الجديدة موضع التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-1-2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

اليوم افتتاح المعرض الفردي للفنان طارق الشيخ «أنا»

«قيادة الحياة» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا