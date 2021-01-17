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حوادث

تفاصيل بيع طفل عمره سنتين بعقد بـ 2000 جنيه (مستند)

الأحد 17/يناير/2021 - 10:47 ص
بيع طفل
بيع طفل
محمد عيسى
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حصلت "الدستور" على عقد تنازل سائق عن طفله الرضيع مقابل 2000 جنيه، بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

وجاء في عقد التنازل المرفق في القضية رقم 5595 لسنة 2020 والمكتوب بخط اليد:" أقر انا الموقع أدناه "أ. ف" بالتنازل عن الطفل وعمره سنتين وهو ابني إلى "ا.ع" والطفل، ذكر مسلم الديانة"، وأقر والد الطفل في العقد إن التنازل لا رجعة فيه وهذا إقرار بذلك، كما شمل العقد تنازل والدة الطفل المدعوة "ر"، بدون عمل، عن ابنها البالغ من العمر سنتين تنازل لا رجعة فيه.

كانت قد احالت النيابة العامة 4 متهمين في القضية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم ب الاتجار بالبشر، واشتمل أمر الإحالة على اتهام كل من:"(أ. ف. م - 25 سنة- متهم أول، وأ. ح. م - 45 سنة - متهم ثاني، وس. ح. م - 50 سنة - متهم ثالث، وع. ح. ح - 57 سنة - متهمة رابعة"، والمقيمين جميعا بمحافظة القاهرة.

وأقر المتهم والد الطفل"أح. ف،20 سنة، سائق ميكروباص، أمام النيابة العامة راويا تفاصيل الواقعة: "اللي حصل إني كنت متعرف على واحدة اسمها (ر) في إسكندرية من حوالی سنتين ونص تقريبا، وعاشرتها معاشرة الأزواج سنتين وكتبت عقد عرفي بيني وبينها بعد ما اتعرفت عليها بأسبوعين، واللي كنت أعرفه عنها إنها كانت متجوزة واتطلقت، وبعد سنة وشهرين من معرفتها حملت وفي الشهر التاسع خدتها ونزلت بيها على القاهرة وساعتها أقنعت أهلي إنها تقعد معايا ومع والدتي في ميدان الجيش بالظاهر، وبعدها ولدت طفل ذكر سمتيه (ع) بس معرفتش أسجله علشان اكتشفت إنها متجوزة ومطلقتش من جوزها".

أكمل المتهم اعترافاته بالقول: "في الوقت ده حصلت مشاكل بين (ر) وأختها وجت الحكومة أخدتها هي وابني وسلمتها لقسم الظاهر، وبعدها جوزها أخدها من هناك علشان يطلقها، بس قعدها عنده 3 شهور، وفي الفترة دى أنا سافرت السويس أدور على شغل ورجعت وعرفت إنها بقت ماشية على حل شعرها وبتشرب "استروكس" والواد بيوقع منها في الشارع، فأخدته منها وقولت أدور على حد يشتريه علشان أنا مش هعرف أربيه".

و تابع المتهم: "اتكلمت في الموضوع ده مع (أ) جاري، قالي إخويا ومراته مبيخلفوش وعايزين طفل يربوه ويراعوه، واشترط إني أمضى إقرار تنازل عن الطفل وقالي هخليك تشوفه، وآخد 2000 جنيه، وأخبرني بعدها إنهم سجلوه وعشت حیاتي طبیعي، وبعدها بـ5 شهور تم القبض عليا وهناك لقيت جيراني، سألوني عن الطفل وعن باقي المتهمين، حكيت لهم اللي حصل".

وأوضح بسؤاله عن رد فعله عقب اكتشافه زواج زوجته بآخر: "خليتها ترفع قضية خلع على جوزها وهو محبوس في قضية سرقة، وأخدتها ورجعت عند أمي في البيت هي والطفل، وقعدنا عند أمي وبعد ما جوزها خرج من السجن واكتشف إنها رافعة قضية خلع سلط عليها أختها تجيبها من عندي".

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