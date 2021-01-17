إيران: مستعدون لإعادة مستوى إنتاج النفط لما كان عليه قبل عقوبات أمريكا

أكد الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب أحمد محمدي أن إيران مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى نحو 95% من المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات الأمريكية.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه يتم تنفيذ عمليات حفر آبار وتطوير منشآت ومد خطوط أنابيب لتحقيق هذا الهدف.وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أعلن أن إيران تخطط لمضاعفة إنتاج النفط في العام المقبل إلى نحو 5ر4 مليون برميل يوميا، حيث تتوقع البلاد تخفيف العقوبات الأمريكية بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للمنصب.وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.