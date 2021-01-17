«الزوجة» تقود وكيل الصحة السابق بالإسكندرية للمحاكمة

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل، للكسب غير المشروع، اليوم الأحد، وكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 4 ملايين جنيه لنفسه ولزوجته.وباشرت هيئة الفحص والتحقيق تحقيقاتها وطلبت من المحكمة ضم الزوجة إلى القضية لمواجهتها بتنفيذ القضاء بالرد في أموالها.جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار إسلام حسن رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حصل لنفسه ولزوجته دون حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين جنيه، قيمة الزيادة التي طرأت في ثروتهما بعد انعقاد صفته الوظيفية بما لا يتناسب مع مواردهما المالية، وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.