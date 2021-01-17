الإصابات بـ«كورونا» تقترب من مليون حالة فى هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، إلى 919 ألفا و712 حتى صباح اليوم الأحد بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفًا 66 حالة.وبحسب البيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 11 ألفًا و786 شخصًا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قبل نحو 46 أسبوعًا.