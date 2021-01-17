انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

أعلنت إدارة ملتقى براعم ومواهب الدولي للفنون التشكيلية والإبداعية انطلاق فعالياته، يوم الخميس 25 فبراير 2021، بجاليري الإعلاميين للفنون بوسط البلد بالقاهرة، واستقباله للمواهب الإبداعية من مصر وأرجاء الوطن العربي، برعاية جمعية ابدع ابتكر، في تمام الساعة الخامسة مساء.يترأس اللجنة العليا للملتقى كل من الفنانين نجلاء السناري، وعبد الرحمن لاشين، وعادل بنيامين، والناقد عمرو الكاشف المشرف على فعاليات الملتقى، ورئيس جمعية ابدع ابتكر الدولية.وأوضحت الفنانة التشكيلية نجلاء السناري، أن الملتقى مخصص للبراعم والأشبال في مجالات الفنون التشكيلية المختلفة تحت شعار «الفن والحياة»، وسوف يفتتحه نخبة من الشخصيات العامة والسفراء والفنانين والإعلاميين، وتستمر فعالياته لمدة عشرة أيام، لافتة إلى أن الملتقى يستقبل مشاركات الفنانين من البراعم ومدربيهم حتى يوم 10 من شهر فبراير المقبل، ومتاح المشاركة للبعض من الخارج بدون حضور مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكماماوأضاف كل من الفناناين القديرين عادل بنيامين، وعبد الرحمن لاشين، رؤساء اللجنة العليا للملتقى، أنه يهدف إلى نشر حالة وجدانية تشكيلية تعيدنا إلى ذكريات الماضي، وتحملنا إلى آمال ورحاب المستقبل من خلال البراعم الواعدة فنانين المستقبل والحرص على تشجيعهم.من جانبه، أشار عمرو الكاشف، رئيس الملتقى، ورئيس مجلس إدارة جمعية ابدع ابتكر المشهرة برقم ٦٤٤١، إلى أن الملتقى سيكرم الأشبال من الفنانين التشكيليين المتميزين تقديرًا مستحقًا على إبداعهم الفني، مع تنظيم ورش فنية متخصصة في مجالات الفنون التشكيلية.وأضاف الكاشف أنه وصلت عدة مشاركات فنية للدفعة الأولى لأعمار من سن ٦ سنوات فما فوق من البراعم، وهم ملك ممدوح، ويوسف سيد، ومنة حلمي، ومحمد أكرم، وآسيل بيبرس، وسمر عبد الله، وسجى جلال، وعلي عياد، وأمير الشرباني، وسجدة ضاحي، ومحمد ضاحي.كما يشارك زياد الشرباني، ومريم نوح، وأسماء سعودي، وهاجر سعودي، وخديجة الطراوي، والأشقاء الثلاثة مصطفى محمود، ومعز محمود، ومهاب محمود، ومدربون حسناء نوية، ونورة محمود، وهناء عبد الفتاح، وضيف شرف من العراق الفنان رضوان قادر.جدير بالذكر، أن ملتقى براعم ومواهب الدولي انبثق عن تنظيم سلسلسة ملتقيات الفراعنة الدولية للفنون التشكيلية والإبداعية على مدار أربعة مواسم متتالية العام الماضي بجاليرى الاعلاميبن للفنون بوسط البلد بالقاهرة، ضمت 300 رسامًا من مصر و12 دولة عربية، ولأول مرة يتم تنظيم ملتقى مخصص للبراعم الأعمار الصغيرة.