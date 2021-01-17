سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-1-2021
الأحد 17/يناير/2021 - 08:04 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 17-1-2021، في سوق تداول العملات المحلية.
علي المستوي المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وواصلت أسعار الريال السعودي فى بنك عوده استقرارها اليوم أمام العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وأظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وتداولت أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري ببنك مصر إيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وعرض الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للأفراد، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال
علي المستوي المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-1-2021سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وأظهرت أحدث المؤشرات شاشات التداول داخل بنك الإسكندرية سعرالريال السعودى أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويتيح بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي مستوى 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في منتصف التداولات.
وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وواصلت أسعار الريال السعودي فى بنك عوده استقرارها اليوم أمام العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وأظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وتداولت أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري ببنك مصر إيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وعرض الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للأفراد، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال