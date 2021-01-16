تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

كشف الدكتور محمد الكحلاوي، شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوي، تطورات الحالة الصحية لها.





وقال الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الدكتورة عبلة الكحلاوي ليست مصابة بفيروس كورونا، وإنما تعاني من مشكلة في جهاز المناعة.





ولفت إلى أن المشكلة بدأت في مهاجمة الرئة بشكل كبير، لهذا تأخذ مثبطات للمناعة.





وطلب شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوي، من الناس، أن يدعو لها أن ينجيها الله من هذا المرض.



