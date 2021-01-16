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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن ترحب باتفاق الليبيين على آليات اختيار السلطة التنفيذية

السبت 16/يناير/2021 - 10:50 م
بومبيو
بومبيو
محمد عمر
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رحبت الولايات المتحد الأمريكية بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان مساء اليوم، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذا القرار يعكس عملهم المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.

ودعت السفارة الأمريكية جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين.

وأشار البيان الى أنه يتعيّن على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي.

وأشادت السفارة الأمريكية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لقيادتها الاستثنائية والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

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