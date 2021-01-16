مصدر: حادث قطار «القاهرة - إسكندرية» تسبب في كسر بقضيب محطة طنطا

قال مصدر بالسكة الحديد التابعة لمحافظة الغربية، إن حادث قطار رقم 927 VIP خط "القاهرة - الإسكندرية" والمعروف بقطار التوربينى تسبب فى كسر قضيب محطة طنطا، وذلك أثناء مروره من نطاق المحطة بجرار رقم 2578.وأضح المصدر، أن الحادث تسبب فى خروج عربة قطار استنلس VIP والتى تحمل رقم 111780، مشيرا إلى أن خروج العربة تسبب فى غلق السكة أمام حركة القطارات فى الاتجاهين.كانت محطة السكة الحديد بطنطا شهدت خروج مفاجئ لعربة قطار القاهرة الإسكندرية رقم ٩٢٧، vip داخل محطة السكة الحديد بطنطا وخروجها عن القضبان الأمر الذي أدى إلى توقف القطار.وعلى الفور انتقل المقدم إبراهيم سمير قحيف رئيس مباحث السكة بطنطا والعقيد أيمن بريك مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا إلى مكان الحادث وفرق الطوارئ وقيادات محطة السكة الحديد بطنطا، وتم إيقاف حركة القطارات تماما باتجاه الإسكندرية.وتم استدعاء أوناش السكة الحديد لرفع العربة الثانية، وتسيير القطار إلى جانب معاينة خطوط السكة الحديد بالمنطقة التي شهدت الحادث، هذا ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين الركاب.