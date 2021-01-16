زامبيا: المعونات الطبية الصينية تساعد على النمو الاقتصادي

أكدت غرفة التجارة والصناعة في زامبيا، أن المعونات الطبية الصينية ستساعد على استقرار النمو الاقتصادى بزامبيا.وقال رئيس الغرفة صامويل ماسوندا إن الصين صديق حقيقي لزامبيا، وإن الصينيين ملتزمون بمساعدة زامبيا على مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد – 9 من أجل حماية أرواح مواطنى زامبيا.وأضاف: أن إنقاذ أرواح المواطنين سيساعد بطريقة ما على استقرار النمو الاقتصادى في زامبيا.وتابع: "الصين صديق طيب لزامبيا جاء لمساعدتنا بأجهزة طبية لمكافحة وباء كورونا، وأن هذه ليست المرة الأولى التى تقدم فيها الصين تبرعات لمواطنى زامبيا".وتابع: إن الأجهزة الطبية الصينية ستساهم -بشكل كبير- في تحسين مستوى الخدمات الصحية، خاصة أنها تأتى فى وقت تواجه فيه زامبيا تحدى وباء كورونا مثل الدول الأخرى فى العالم.ووصف غرفة التجارة والصناعة في زامبيا التبرعات الطبية الصينية لمساعدة بلاده على مكافحة وباء كورونا بأنها خطوة فى الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أنها تبرهن على مدى متانة صداقة الصين لزامبيا.