«تعليم القاهرة» تتيح تعديل الرغبات لرياض الأطفال

أعلن محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة موقع المديرية لتعديل الرغبات لرياض الأطفال، استعدادا لظهور نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال.وأكدت المديرية على أولياء الأمور الذين تقدموا بطلبات للتعديل من المدارس المميزة إلى المدارس الرسمية لغات سرعة مراجعة تنسيق رياض الأطفال فى الفترة من ١٧١٢٠٢١ حتي ٢١١٢٠٢١.كما نوه توجيه عام رياض الأطفال والتنسيق الإلكتروني، إلى أنه على أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية سيتم فتح الموقع لهم آخر يناير لتعديل رغباتهم وفق الأماكن المتاحة فى كل مدرسة وعليهم الاختيار من بين هذه المدارس، وسيتم غلق الموقع بعد أسبوعين ثم تعلن نتيجة المرحلة الثالثة.كما ناشد التنسيق الإلكتروني أولياء الأمور تحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل وقبول الأطفال في الأماكن المتاحة بأسرع وقت.