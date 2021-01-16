غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة متولى حسن، حملة مكبرة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدينة والقرى التابعة للمركز وعلى الطرق والمنافذ.أسفرت الحملات عن تحرير 17 محضرًا؛ لعدم ارتداء الكمامة وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا تحت إشراف ياقوت أحمد، نائب مركز كفر البطيخ ومحمد البساطى نائب رئيس المدينة لشرون القرى.