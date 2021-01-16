منظمة الأغذية والزراعة تكثف جهودها لدعم المشردين في موزمبيق

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أنها تكثف جهودها لتقديم الدعم للمشردين من ضحايا الإرهاب وللجماعات السكانية التى تحتاج لمساعدات فى شمال موزمبيق.وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة- في بيانها - أنها تهدف إلى التخفيف من معاناة المشردين الذين تم اجبارهم على الخروج من ديارهم ويسعون للعثور على ملاذ آمن فى أعقاب وقوع هجمات إرهابية وحدوث حالة من الذعر فى أماكن متفرقة، ما أدى إلى استحالة القيام بأنشطة اقتصادية أساسية هناك.ولفت البيان إلى أن المنظمة تقدم كوبونات للمشردين وضحايا العنف لشراء احتياجاتهم من الحبوب والأدوات الزراعية حتى يمكنهم استئناف أنشطتهم الزراعية بعد هدوء الوضع.وأعربت المنظمة عن أملها أن يؤدى ذلك إلى تشجيع حوالى 14 ألف عائلة، من العائلات التى اضيرت من جراء الصراع فى اقليم كابو ديلجادو، على الاعتماد على نفسها فيما بعد.وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة جودينسيو مونتيرو إن هذا الدعم سيساعد على إنهاء حالة اعتماد المشردين على الاعانات مشيرة إلى أن أكثر من 14 ألف عائلة حصلت على دعم من المنظمة، وان هذه المبادرة تحظى بتأييد ودعم من الحكومة وشركاء الأمم المتحدة، وأنها ستؤدى إلى التخفيف من معاناة المشردين هناك.