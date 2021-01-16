الجيش الصومالي يعتقل عناصر من ميليشيات الشباب المتمردة

أعلن قائد اللواء الـ56 للجيش الوطني الصومالي، اعتقال عناصر من ميليشيات الشباب المتمردة، وأن العملية ستستمر حتى القضاء على فلول الميليشيات.وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم السبت أن الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند شن عملية عسكرية ضد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عدة بلدات تابعة لمنطقة جمامي بمحافظة جوبا السفلى.كما أنه تم تنفيذ العملية العسكرية بشكل خاص في المناطق التي تم تحريرها مؤخرًا من قبضة ميليشيات الشباب المتطرفة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فيها.