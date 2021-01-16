البعثة الأممية بليبيا تدعو المواطنين للمشاركة في حوار رقمي مباشر

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم السبت، المواطنين للمشاركة في الحوار الرقمي المباشر مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز المقرر اليوم عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت طرابلس.وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" النساء والشباب بشكل خاص للمشاركة بشكل أوسع في هذا الحوار.وأكدت البعثة الأممية أنه سيتم تفعيل المنصة التفاعلية قبل الموعد المحدد بقليل على الرابط التالي: https:bit.ly3ilfIDv