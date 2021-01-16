لأول مرة منذ 1989.. دونالد ترامب يغادر دون وداع عسكري

على عكس التقاليد العسكرية الحديثة في الولايات المتحدة، لن تنظم وزارة الدفاع "البنتاجون" حفل وداع للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أثناء مغادرته البيت الأبيض.ومن المقرر أن يترك ترامب منصبه بعد أسبوع واحد من تصويت مجلس النواب للمرة الثانية على مساءلته وبعد أسبوعين من قيام أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول.وأعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس مايك بنس سيلقي تصريحات للبحارة حول الإنجازات التاريخية لإدارة ترامب في السياسة الخارجية في المحطة الجوية البحرية في ليمور، ثم يتوجه إلى الفرقة الجبلية العاشرة في فورت دروم في نيويورك.وأفاد مسؤولان دفاعيان كبيران لموقع ديفينس وان، بأنه لا يوجد وداع عسكري للقائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، وهو الرئيس ترامب.وتعتبر الزيارات الرئاسية شرف وقلق في وقت واحد لأي قاعدة عسكرية تستضيفها.يذكر أن اخر مرة ظهر فيها ترامب أمام القوات المسلحة الأمريكية كانت خلال مباراة للجيش والبحرية في 12 ديسمبر في ويست بوينت.وقبل ذلك، كانت هناك زيارة خاصة قصيرة قام بها ترامب لعناصر الجيش، خاصة في 29 أكتوبر حين التقى المتعاقدين الخاصين بالجيش في فورت براج بولاية نورث كارولينا، أثناء مروره في الولاية ضمن مسار الحملة الرئاسية 2020.جدير بالذكر أن أول رئيس أمريكي حضر حفل وداع قدمته له القوات المسلحة قبل مغادرته البيت الأبيض كان رونالد ريجان عام 1989، ثم بعد ذلك بات تقليدا يحضره جميع الرؤساء السابقون قبل تركهم منصبهم.