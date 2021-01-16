أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن وضع خطة لمنظومة النظافة بمراكز وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة؛ لرفع جميع تجمعات القمامة ومقالب القمامة بصفة مستمرة.ووجّه رؤساء المراكز والأحياء باستمرار أعمال التطوير ورفع المخلفات بالقرى والمراكز، ومتابعة استكمال أعمال صيانة أعمدة الانارة والتشجير، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالقرى والمراكز، والنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.حيث ترأس محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البدارى، حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة، وتم خلالها رفع 100 طن مخلفات قمامة من المقالب العامة بدائرة العقال البحرى ونجع المغربى، وتم رفع 18 مقطورة و10 قلابات قمامة، بالاضافة إلى استكمال أعمال النظافة بباقي قرى المركز، وتمهيد الطرق الداخلية وتسويتها وإنارة الشوارع واستكمال أعمال الصيانة للأعمدة الكهربائية.كما ترأس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بعض الحملات اليومية لرفع المخلفات ونظافة الشوارع والمرور اليومى لمتابعة أعمال الرصف بشوارع قرى المركز، بالإضافة إلى رفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم.وبمشاركة يسرى كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، تم تنظيم حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة أبوتيج وبعض القرى، وتم خلالها رفع 70 طنا من القمامة بمعدات الحملة من قلاب ولودر، والاستعانة بعمال النظافة أثناء الفترة الصباحية اليوم بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية.