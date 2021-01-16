هنا شيحة تشارك متابعيها بصورة جديدة لها على إنستجرام

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة لها، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة: "أعدني إلى ضوء الشمس".يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان"، حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.