غلق 4743 محل مخالف لقرارات كورونا

نجحت جهود أجهزة الأمن فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع، في ضبط 6412 قضية تموينية متنوعة، ضبط 1482 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 8800 أرجيلة، غلق 4743 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 10962 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.