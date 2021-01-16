أمل سلامة: الإعلام المصرى قضية أمن قومى

أعربت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بانضمامها إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار لدور الانعقاد الأول بمجلس النواب 2021 للفصل التشريعي الثاني، مشيرة إلى أن دور الانعقاد الحالي سيشهد طفرة نوعية في سن التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى استخدام جميع الأدوات الرقابية على وسائل الإعلام.وقالت سلامة، خلال البيان الصادر لها، إن ملف الإعلام المصري يُعتبر قضية أمن قومي، كما أنه أداة مهمة لمواجهة حروب الجيل الرابع التي تتعرض لها مصر بشكل دائم، ولذلك يجب الاهتمام بالمحتوى المقدم على الشاشات.وأشارت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على وسائل الإعلام وتطوير الإعلام الرسمي خاصة القنوات الإخبارية الرسمية، مؤكدة أن هناك عددًا كبيرًا من الملفات لا بد من اختراقها خلال الفترة المُقبلة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.