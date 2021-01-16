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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

السبت 16/يناير/2021 - 02:17 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا.

وقال المركز، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة الإنتاج الحربي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا، مُوضحةً أن هناك اتفاقية شراكة بين مصر والصين تم توقيعها خلال شهر أبريل 2019، تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر على مدار أربع سنوات، بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى 45%، وقد وقّع الاتفاقية عن الجانب المصري "مصنع 200 الحربي"، وشركة "IMUT" المصرية، فيما وقّعها من الجانب الصيني شركة "فوتون" لصناعة السيارات، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

وفي السياق ذاته، تم إعداد استراتيجية لتصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في حين تم التعاون أيضًا مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في شركات الإنتاج الحربي، وليس التوريد أو التجميع فقط، حيث تم مراعاة التأكيد على امتلاك الشركات العالمية التي يتم التعاون معها مقومات صناعية تسمح لها بنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي.

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