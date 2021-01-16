الليلة.. انطلاق «you are the star» على شاشة «النهار»

تنطلق أولى حلقات برنامج"you are the star" مساء اليوم على شاشة قناة "النهار"، ويذاع في تمام التاسعة ونصف مساء.وتضم لجان تحكيم انتقاء المواهب الكروية، نخبة من أبرز نحوم الكرة المصرية، هم عصام الحضري، ومحمد بركات، ووائل جمعة، ومحمد شوق، وحسين ياسر المحمدي، بصحبة الإعلامية مي حلمي، بينما تقوم الإعلامية أمل صالح، بدور المذيعة في الكواليس مع المواهب المتنافسة على المسابقات.تقوم فكرة البرنامج على اكتشاف أفضل المواهب الكروية، من خلال لجنة التحكيم، ويجوب طاقم عمل متميز جميع أنحاء الجمهورية، عبر ٢٧ محافظة، للتنقيب عن المواهب، ومنح الفائزين عقود احتراف، مع فترات معايشة في أكبر الأندية الأوروبية، لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية.