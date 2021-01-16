منذر رياحنة صعيدي في «موسى»

عاد الفنان الأردني منذ رياحنة للعمل في الدراما الرمضانية المصرية مجددا ويقدم من جديد دورا من أدوار الدراما الرمضانية الصعيدية من خلال "موسى"المقرر عرضه خلال رمضان القادم.ويقدم منذر في العمل الجديد شخصية صعيدية جديدة عليه بعد نجاحه في أكثر من عمل صعيدي منها "خطوط حمراء" مع أحمد السقا، ويقدم في المسلسل الجديد دور محور العداوة مع البطل الذي يجسد شخصية موسى في إحدى القرى الصعيدية بمصر في حقبة قديمة من القرن الماضي.المسلسل الجديد يشارك في بطولته سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز وعارفة عبد الرسول وفريدة سيف النصر ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة ومن إنتاج سينرجي.