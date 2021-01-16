«جعجع»: الانتخابات النيابية المبكرة هي السبيل للتغيير

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن السبيل الوحيد لإحداث تغييرات وإيجاد حلول للمشاكل والأزمات التي يمر بها لبنان، يتمثل في إجراء انتخابات نيابية مبكرة.واعتبر جعجع - في رسالة بعث بها إلى المؤتمر العام المنعقد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في لبنان طالما أن الأغلبية البرلمانية الحالية بزعامة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" والذي يعد بمثابة حزب رئيس الجمهورية ميشال عون، وحلفائهما الآخرين، يمسكون بزمام السلطة في البلاد.وقال "على الرغم من عدم الاستقرار السياسي الحالي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، فإننا في حزب القوات اللبنانية نبقى ملتزمين في مكافحة الفساد والمحسوبية بالدولة، وبالتالي إرساء سيادة القانون والشفافية والنزاهة".وأضاف "أنا فخور أن أعلن أنه عقب الانتفاضة السلمية للشعب اللبناني في أكتوبر 2019 على طبقته الحاكمة الفاسدة، كان حزب القوات اللبنانية هو المجموعة السياسية الوحيدة التي لم تتعرض لأي اتهامات على الإطلاق، في المقابل، أصبحت نزاهة ومهنية وزرائنا ونوابنا وإداريينا نموذجا أوليا يحتذي به الآخرون".