القوات الروسية تشن غارات على مواقع داعش بالبادية السورية

شنت القوات الجوية الروسية غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى البادية السورية خلال 24 ساعة الماضية، ارتفعت إلى أكثر من 65 غارة جوية، ضمن مثلث حلب حماة الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 3 مقاتلات روسية تناوبت على قصف مواقع انتشار عناصر تنظيم داعش في البادية السورية، حيث استهدفت المقاتلات الروسية مواقع التنظيم منذ الصباح وحتى الآن بنحو 35 غارة جوية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم.