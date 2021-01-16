«مشاجرة دامية» على مدفن في كفر الشيخ

وقعت مشاجرة دامية بين طرفين في كفر الشيخ بسبب خلاف على ملكية مدفن وفق ما تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ.وجاء في البلاغ لمديرية أمن كفر الشيخ، حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل، ونجلها "مصابين بجروح"، وطرف ثان "نجار" مصاب بجروح، لخلاف على ملكية مدفن.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (كتر - مطواة) المستخدمين في المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.