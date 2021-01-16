ضبط مواد خام مجهولة المصدر في مصنع بويات بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 2،95 طن مواد خام غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لإدخالها فى عمليات تصنيع الدهانات والبويات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الدهانات والبويات بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.