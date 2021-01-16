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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط الحصول على فاتورة التليفون الأرضى من موقع المصرية للاتصالات

السبت 16/يناير/2021 - 11:12 ص
التليفون الأرضى
التليفون الأرضى
شيماء حسين
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مع إصدار الشركة المصرية للاتصالات We فاتورة شهر يناير يسارع الملايين من عملائها بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط الحصول على فاتورة التليفون الأرضى من موقع المصرية للاتصالات تجنبا لدفع الغرامة المالية التي تفرضها على المتخلفين عن دفع الفاتورة الربع سنوية، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيا ووسائل الدفع الالكتروني.

رابط الحصول على فاتورة التليفون الأرضى من موقع المصرية للاتصالات

حرصا منها على تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء أتاحت الشركة المصرية للاتصالات موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكنهم من خلاله الاستعلام عن الفواتير ودفعها إلكترونيا خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم من تباعد اجتماعي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية بكافة بلدان العالم وحصد أرواح قرابة 2 مليون مواطن حتى الآن.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

سمحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها باستخدام موقعها الإلكتروني لمعرفة قيمة الفاتورة الربع سنوية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبق بكود المحافظة

الضغط على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

ستظهر إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية بالتفصيل

مواعيد إصدار فواتير التليفون الأرضي الربع سنوية

يمكن للراغبين في معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية الدخول على رابط الحصول على فاتورة التليفون الأرضى من موقع المصرية للاتصالات والتي تصدرها الشركة بطريقة ربع سنوي في يوم 15 من أشهر يناير و أبريل و يوليو و سبتمبر وتعطي فترة سماح شهرا كاملا للدفع وفي حالة التخلف عن السداد يتم تحول التليفون إلى نظام الاستقبال ثم رفع الخط مؤقتا في حالة التخلف أيضا.

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