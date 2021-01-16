على عكس المتوقع.. الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية «يزيد الحيرة»

عقب العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة، زاد الغموض بشأن السبب الحقيقي وراء تحطمها في مياه البحر قبل أسبوع، والذي أسفر عن مصرع 62 شخصًا كانوا على متنها.وأفادت السلطات الإندونيسية بأن الصندوق الأسود الأول الذي استخرجه غواصو الجيش من مياه بحر جاوة كان سليمًا، وبعدما تم تحميل المعلومات المخزنة عليه اتضح أن محركي الطائرة كانا يعملان بصورة طبيعية أثناء سقوطها.وعقب هذا الاكتشاف يستبعد فرضية وجود عطل في المحركين أدى إلى سقوط الطائرة، مما يزيد الغموض ويفتح الباب أمام فرضيات أخرى.وكانت السلطات تمكنت من العثور أمس الجمعة على الصندوق الأسود الثاني، الذي قد يؤدي تحليل المعلومات الموجودة فيه إلى معرفة حقيقة ما جرى للطائرة قبل سقوطها.ويحتوي الصندوق الثاني على التسجيل الصوتي في قمرة القيادة في الطائرة، وفقا لفضائية "سكاي نيوز" عربية.وقال ضابط في البحرية الإندونيسية إن البحث يتركز الآن على وحدة الذاكرة التي يمكن أن تحتوي أدلة حيوية عن السبب الحقيقى وراء تحطم الطائرة.